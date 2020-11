Coronavirus | il San Camillo di Roma contro il Messaggero | “Chiusura cardiologia è fake news”

Leggi su dire

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – “In un momento in cui e’ necessaria la massima attenzione e la coesione di tutti per sconfiggere il Covid, suscita amarezza oltre che indignazione il tono e il titolo di un grande quotidiano romano (il Messaggero ndr) che, per raccontare le difficolta’ comuni a tutti gli ospedali italiani con operatori sanitari e medici colpiti dal virus, sceglie di fare un titolo durissimo che annuncia la chiusura dell’intero reparto di Cardiologia, cosa mai prospettata e avvenuta“. Lo afferma, in una nota, il direttore generale dell’ospedale San Camillo di Roma, Fabrizio d’Alba.