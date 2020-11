Biden presenta la squadra: "Torniamo capo tavola nel mondo". Ecco chi sono i 'nominati' (Di lunedì 23 novembre 2020) Non abbiamo tempo da perdere quando si tratta della nostra sicurezza nazionale e della nostra politica estera. Ho bisogno di un team pronto sin dal primo giorno ad aiutarmi a reclamare il posto dell' ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Non abbiamo tempo da perdere quando si tratta della nostra sicurezza nazionale e della nostra politica estera. Ho bisogno di un team pronto sin dal primo giorno ad aiutarmi a reclamare il posto dell' ...

Prende forma la squadra del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, che giurerà fedeltà alla nazione il 20 gennaio. Dopo la conferma di Anthony Blinken come segretario di Stato e John Kerry com ...

Vladimir Putin su Joe Biden: "Non lo riconosco e non mi congratulo fino all'annuncio legittimo e legale"

Vladimir Putin non è ancora pronto a riconoscere il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden . Lo ha comunicato lui stesso in ...

Prende forma la squadra del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, che giurerà fedeltà alla nazione il 20 gennaio. Dopo la conferma di Anthony Blinken come segretario di Stato e John Kerry com ...