Milioni spariti del Carroccio Sostegni parla e la Lega trema Domiciliari al prestanome del caso Lombardia Film Commission Ha riempito fiumi di verbali decisivi per le indagini

(Di domenica 22 novembre 2020) Finito al centro della vicenda giudiziaria sui fondi della, Lucaha deciso di collaborare coi pm di Milano che indagano sulla compravendita a prezzo gonfiato dell’immobile di Cormano, acquistato con soldi pubblici dalla, e per questo è stato premiato dai giudici. Una “collaborazione proficua fornita dall’indagato allo sviluppo delle, unitamente alle dichiarazioni ammissive in ordine alle proprie responsabilità, che consente di ritenere intervenuto un primo affievolimento del pericolo di reiterazione ” del reato, così da “rendere allo stato adeguata (…) la misura meno afflittiva rappresentata dagli arresti”, si legge nel provvedimento con cui il gip Giulio Fanales ha disposto la scarcerazione dell’uomo, ...

