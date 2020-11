Inzaghi: “Rinnovo? Sono qui da 21 anni, sapete cosa vuol dire per me la Lazio. Luis Alberto sa di avere sbagliato” (Di sabato 21 novembre 2020) Simone Inzaghi ha parlato così dopo Crotone-Lazio ai microfoni di Sky Sport: “Rinnovo? Se ne Sono dette tante. Sono 21 anni che Sono qua, ho un rapporto bellissimo con il presidente e con la società, per andare in un’unica direzione. E’ normale che ci saranno della trattative, ma tutti sanno cosa rappresenta per me la Lazio.Luis Alberto? Ho parlato con lui: sa di avere sbagliato, si è scusato pubblicamente e la società lo multerà. Avevo il dovere di metterlo in campo e non deve sprecare il suo talento con delle stupidaggini”. Foto: Twitter ufficiale Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) Simoneha parlato così dopo Crotone-ai microfoni di Sky Sport:? Se nedette tante.21chequa, ho un rapporto bellissimo con il presidente e con la società, per andare in un’unicazione. E’ normale che ci saranno della trattative, ma tutti sannorappresenta per me la? Ho parlato con lui: sa disbagliato, si è scusato pubblicamente e la società lo multerà. Avevo il dovere di metterlo in campo e non deve sprecare il suo talento con delle stupidaggini”. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AnsaRomaLazio : Inzaghi 'rinnovo? Tutti sanno cosa rappresenta Lazio per me'. 'Luis Alberto un talento, non deve sprecarlo con stup… - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Crotone-Lazio, Inzaghi: 'Rinnovo? Tutti sanno cosa rappresenta per me la Lazio' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Inzaghi: 'Rinnovo? Tutti sanno cosa rappresenta la Lazio per me' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Inzaghi: 'Rinnovo? Tutti sanno cosa rappresenta la Lazio per me' - SkySport : Crotone-Lazio, Inzaghi: 'Rinnovo? Tutti sanno cosa rappresenta per me la Lazio' -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi “Rinnovo Serie A, Benevento-Inter: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli