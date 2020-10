Sonego batte Djokovic 6-2 6-1 nei quarti a Vienna | ' Ho giocato il match della vita'

angelomangiante : +++Clamoroso a Vienna. Lorenzo #Sonego batte il n.1 del mondo #Djokovic 62 61 e vola in semifinale nel torneo Atp. @SkySport - rtl1025 : ?? Impresa di Lorenzo #Sonego al torneo Atp 500 di Vienna. L'azzurro batte con il punteggio di 6-2 6-1, in appena 68… - RaiNews : L'azzurro supera il numero uno del mondo 6-2 6-1 #Sonego #Djokovic - Mhizta_hollyboi : RT @SkySport: Sonego batte Djokovic: gli altri italiani che hanno sconfitto un numero 1 del tennis. FOTO - SkySport : Sonego batte Djokovic: gli altri italiani che hanno sconfitto un numero 1 del tennis. FOTO -

Per il secondo anno consecutivo un italiano arriva in semifinale in questo torneo. L’anno scorso ci era riuscito Matteo Berrettini, poi battuto da Dominic Thiem. Sonego ai quarti ha compiuto ...Lorenzo Sonego ha battuto Novak Djokovic 6-2 6-1 nei quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna, l'ultimo di questo 2020. Tra i due non c'erano precedenti. Il 25enne torinese, n. 42 Atp, ...