Quasi 32 mila nuovi casi di Covid in Italia. Cresce il numero dei decessi (Di sabato 31 ottobre 2020) AGI - Ancora in aumento, ma più lieve rispetto agli ultimi giorni, i casi di Covid in Italia. Sono 31.758 i positivi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 31.084), con il nuovo record dei tamponi, 215.886 (800 piu' di ieri). In forte crescita invece i decessi, 297 (ieri 199), per un totale di 38.618 vittime. Sono 97 le terapie intensive in piu' (1.843 in tutto), e 972 i ricoveri ordinari (in totale 17.966). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è sempre la Lombardia (+8.919), seguita dalla Campania in forte crescita (+3.669, 500 casi in piu'), Piemonte (+2.887), Veneto (+2.697), Toscana (+2.540) e Lazio (+2.289). Unica regione con un aumento a due cifre il Molise, +83. Il totale dei ... Leggi su agi (Di sabato 31 ottobre 2020) AGI - Ancora in aumento, ma più lieve rispetto agli ultimi giorni, idiin. Sono 31.758 i positivi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 31.084), con il nuovo record dei tamponi, 215.886 (800 piu' di ieri). In forte crescita invece i, 297 (ieri 199), per un totale di 38.618 vittime. Sono 97 le terapie intensive in piu' (1.843 in tutto), e 972 i ricoveri ordinari (in totale 17.966). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùè sempre la Lombardia (+8.919), seguita dalla Campania in forte crescita (+3.669, 500in piu'), Piemonte (+2.887), Veneto (+2.697), Toscana (+2.540) e Lazio (+2.289). Unica regione con un aumento a due cifre il Molise, +83. Il totale dei ...

Agenzia_Ansa : #Covid, record di contagi, quasi 22 mila. Le vittime sono 221 #ANSA - DPCgov : #Coronavirus #27ottobre Quasi 49mila le candidature per il bando aperto con l'obiettivo di rafforzare il contact t… - raveragiuliano : RT @Agenzia_Italia: Quasi 32 mila nuovi casi di Covid in Italia. Crescono i decessi - sulsitodisimone : Quasi 32 mila nuovi casi di Covid in Italia. Crescono i decessi - Agenzia_Italia : Quasi 32 mila nuovi casi di Covid in Italia. Crescono i decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi mila SNAI – Serie A: Napoli-Sassuolo da «1» Il colpo emiliano da capogiro vale 5,25 Fortune Italia