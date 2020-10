Bologna-Cagliari oggi in tv | canale | orario e come vederla in diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020)si affrontano nell’anticipo serale della sesta giornata della Serie A 2020/2021. Piena crisi al momento per la squadra di Mihajlovic che ha perso nelle ultime tre gare giocate in campionato, in settimana invece è arrivata la vittoria in Coppa Italia contro la Reggina. Al contrario i sardi dopo un inizio complicato hanno ritrovato vigore e punti, anche loro in settimana hanno giocato e vinto in Coppa. Sabato 31 ottobre alle ore 20.45 inizierà il match che sarà trasmesso intv esu DAZN.