“Io si” | il nuovo brano di Laura Pausini | nel video Sophia Loren

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Una guest star d'eccezione,: è ilclip deldi, dal titolo "Io Si".che parte anche in rotazione radiofonica.Nell'intensa interpretazione die una straordinaria chiusura con l'emozionante cameo di. Proprio come il film, ilclip è diretto da Edoardo Ponti e vede protagoniste molte donne i cui volti, in primissimo piano, restituiscono il forte messaggio di unicità, intensità e veridicità che legano ilal film.Ed è proprio per questo che la, tornata sulle scene dopo 10 anni con The Life Ahead - /La Vita ...