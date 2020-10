Rino Gaetano | ricordo di un artista caro al cielo

Ultime Notizie dalla rete : Rino Gaetano

Spettacoli News

Domani, 29 ottobre 2020, ricorre il 70° anniversario dalla nascita di Rino Gaetano. Artista e cantautore, nato a Crotone il 29 ottobre 1950, è ricordato per i suoi testi ironici e pungenti, per il suo ...Rino, dopo aver sfiorato il successo in vita, si è affermato postumo, come è avvenuto per altri artisti, forse perché quando era in vita i tempi non erano maturi per le sue proposte.