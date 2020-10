Covid | Enrico Mentana | «Italiani sono elettori | non bambini a cui nascondere la realtà»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Prima si era detto che il-19 non era altro che un’influenza; poi si è capito che era un nemico subdolo, invisibile, di cui però ancora oggi, a distanza di mesi, si sa poco e niente. In estate per qualche esperto il Coronavirus risultava «clinicamente morto», frase mal recepita da alcuni, con cui si intendeva dire che i ricoverati in terapia intensiva non c’erano più. Ora però l’epidemia di Wuhan è tornata a colpire duro e con essa ha ripreso l’andirivieni in tv di virologi e infettivologi, esponenti del panorama scientifico, di cui però glicominciano a dubitare. Colpa forse del non sentire comune di medici e professori: non c’è stato un parere unanime da parte degli scienziati. Diciamola francamente, in questi mesi, si è detto tutto e il ...