FCA - Le mascherine ufficiali di Fiat, Alfa Romeo e Abarth FOTO GALLERY (Di lunedì 26 ottobre 2020) Passione auto ai tempi del coronavirus. La settimana scorsa, quando vi abbiamo mostrato Raikkonen e Giovinazzi impegnati a Balocco nei collaudi della nuova Alfa Romeo Giulia GTA, i due piloti e i tecnici di Arese hanno indossato, per loccasione, delle mascherine dalle varie fantasie, griffate con il nome e i loghi della Casa lombarda: una dotazione degli uomini del Biscione, certo, che tuttavia chiunque può acquistare come prodotto del merchandising del costruttore.Vari marchi. Queste maschere protettive di tessuto, disegnate dal Centro Stile FCA, sono realizzate in Italia da Compagnia Ducale, la stessa azienda milanese che produce le bici ufficiali dei marchi Fiat, Abarth, Lancia e, appunto, Alfa Romeo. Ma la Casa del Portello non è ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 26 ottobre 2020) Passione auto ai tempi del coronavirus. La settimana scorsa, quando vi abbiamo mostrato Raikkonen e Giovinazzi impegnati a Balocco nei collaudi della nuovaGiulia GTA, i due piloti e i tecnici di Arese hanno indossato, per loccasione, delledalle varie fantasie, griffate con il nome e i loghi della Casa lombarda: una dotazione degli uomini del Biscione, certo, che tuttavia chiunque può acquistare come prodotto del merchandising del costruttore.Vari marchi. Queste maschere protettive di tessuto, disegnate dal Centro Stile FCA, sono realizzate in Italia da Compagnia Ducale, la stessa azienda milanese che produce le bicidei marchi, Lancia e, appunto,. Ma la Casa del Portello non è ...

matteosalvinimi : Sulle mascherine (prodotte da FCA) che puzzano di solvente e sostanze chimiche distribuite a scuola segnalazioni da… - Noiconsalvini : SALVINI MASSACRA ARCURI: LE MASCHERINE DI FCA PUZZANO, COSA DATE AI NOSTRI FIGLI? - LegaSalvini : MASCHERINE DA VOMITO PRODOTTE DA FCA (FIAT), L'INTERROGAZIONE DELLA LEGA ALLA AZZOLINA: 'ARCURI INCAPACE' - LucaCharmedFan : RT @la_cariatide68: Una task force di 400 persone con a capo Colao meravigliao, pomposi e costosi stati generali in lussuosa villa, per par… - monica603277441 : RT @la_cariatide68: Una task force di 400 persone con a capo Colao meravigliao, pomposi e costosi stati generali in lussuosa villa, per par… -

Coronavirus, anche a Viterbo è studenti in rivolta contro le mascherine Fca. "Emanano cattivo odore"

