Coronavirus: screening di massa per la popolazione della "zona rossa" di Arzano

screening di massa sull'intera popolazione di Arzano (Napoli), comune dichiarato "zona rossa" per l'impennata di contagi da Coronavirus: le 4 scuole della cittadina sono aperte dalle 8 di stamane e fino alle 20 per effettuare test e tamponi sui cittadini con il cognome dalla A alla M; domani sarà la volta dei cittadini con cognome fino alla Z. Ciascun cittadino che intenda sottoporsi al test dovrà recarsi presso la sede del proprio seggio elettorale. Le operazioni sono condotte dalla Asl Napoli 2 Nord e dall'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno con il supporto della Protezione Civile.

e 5 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 132 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. Nelle ultime 24 ore presso l'ospedale di San Benedetto del Tronto si ...

ANCONA - Numeri da far paura dopo quelli più confortanti di ieri. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha infatti comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati ...

