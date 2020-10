Gli “Amici della Musica” di Trapani compiono 70 anni (Di sabato 24 ottobre 2020) Settant’anni dalla fondazione portati bene, sull’onda di un successo che nel corso degli anni è stato sempre più in salita. Gli “Amici della Musica” di Trapani per festeggiare l’anniversario hanno realizzato anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria Covid 19, un programma pomeridiano (ore 18.30) di alto livello che si svolgerà negli spazi della Chiesa Sant’Alberto, in... L'articolo Gli “Amici della Musica” di Trapani compiono 70 anni puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di sabato 24 ottobre 2020) Settant’dalla fondazione portati bene, sull’onda di un successo che nel corso degliè stato sempre più in salita. Gli “AmiciMusica” diper festeggiare l’versario hanno realizzato anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria Covid 19, un programma pomeridiano (ore 18.30) di alto livello che si svolgerà negli spaziChiesa Sant’Alberto, in... L'articolo Gli “AmiciMusica” di70puoi vederlo su: Tvio

