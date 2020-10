Among Us nella morsa degli hacker, fra ricatti e sponsorizzazioni per Donald Trump (Di sabato 24 ottobre 2020) La popolarità di Among Us è stata esplosiva e senza precedenti. Sfortunatamente, quando un gioco attira così tanta utenza, è normale che attiri anche i disturbatori per eccellenza, gli hacker.Essendo un gioco indie che, fino a pochi mesi fa, non era giocato da moltissime persone, gli sviluppatori non avevano creato delle contromisure all'avanguardia per hack e cheat e si sono ritrovati, in breve tempo, sommersi sia dall'utenza normale che da agitatori, i quali non desideravano altro che guastare il divertimento altrui.L'ultimo di questa serie di hack, apparso nel gioco pochi giorni fa, si è dimostrato talmente insidioso e fastidioso, che ha spinto gli sviluppatori ad agire tempestivamente.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 24 ottobre 2020) La popolarità diUs è stata esplosiva e senza precedenti. Sfortunatamente, quando un gioco attira così tanta utenza, è normale che attiri anche i disturbatori per eccellenza, gli.Essendo un gioco indie che, fino a pochi mesi fa, non era giocato da moltissime persone, gli sviluppatori non avevano creato delle contromisure all'avanguardia per hack e cheat e si sono ritrovati, in breve tempo, sommersi sia dall'utenza normale che da agitatori, i quali non desideravano altro che guastare il divertimento altrui.L'ultimo di questa serie di hack, apparso nel gioco pochi giorni fa, si è dimostrato talmente insidioso e fastidioso, che ha spinto gli sviluppatori ad agire tempestivamente.Leggi altro...

Eurogamer_it : #AmongUs nella morsa degli hacker, fra ricatti e sponsorizzazioni per Donald Trump. - tyIerwinchester : mi gaso troppo quando nella pubblicità di among us parte la base di still dre - AnthropolisCult : RT @wyncenzo: Buongiorno, ecco una nuova puntata della mia newsletter 'zio', quella che ti arriva nella casella di posta. Questa settimana… - _Arlon : RT @wyncenzo: Buongiorno, ecco una nuova puntata della mia newsletter 'zio', quella che ti arriva nella casella di posta. Questa settimana… - wyncenzo : Buongiorno, ecco una nuova puntata della mia newsletter 'zio', quella che ti arriva nella casella di posta. Questa… -