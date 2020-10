Melania Trump vs Jill Biden: il faccia a faccia è anche nel look (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si è svolto a Nashville, in Tennessee, il secondo ed ultimo dibattito prima delle elezioni americane del 3 novembre. Trump e Biden si sono fronteggiati in maniera più pacata rispetto al faccia a faccia precedente. Ogni tema è stato comunque oggetto di scontro, dal clima alle mascherine, dai favoritismi familiari ai vaccini, dalla questione razziale ai rapporti con la Cina. Ma se i due candidati alle presidenziali americane sono in disaccordo su tutto, le loro mogli, Melania Trump e Jill Biden mostrano invece un interesse comune: la moda italiana. Melania Trump e Jill Biden hanno accompagnato i mariti sul palco del dibattito. Se ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si è svolto a Nashville, in Tennessee, il secondo ed ultimo dibattito prima delle elezioni americane del 3 novembre.si sono fronteggiati in maniera più pacata rispetto alprecedente. Ogni tema è stato comunque oggetto di scontro, dal clima alle mascherine, dai favoritismi familiari ai vaccini, dalla questione razziale ai rapporti con la Cina. Ma se i due candidati alle presidenziali americane sono in disaccordo su tutto, le loro mogli,mostrano invece un interesse comune: la moda italiana.hanno accompagnato i mariti sul palco del dibattito. Se ...

