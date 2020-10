Quanto incide la polarizzazione nelle elezioni Usa

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Lanegli Usa è tale che democratici e repubblicani potrebbero candidare su per giù chiunque, dalla parrucchiera di Nancy Pelosi al maggiordomo di Mitch McConnell, ed entrambi partirebbero con già in tasca il 42% del voto dei cittadini.L’opinione che gli elettori democratici e repubblicani hanno gli uni degli altri è più estrema che mai: non solo non si piacciono affatto, il 27% dei democratici e il 36% dei repubblicani ritengono che gli altri costituiscano una seria minaccia per il paese (dati del Pew Research Center). Su queste proficue basi di generico disprezzo reciproco, è lecito pensare che nessun cittadino si aspetti che i suoi rappresentanti eletti collaborino, a Washington.Le implicazioni sono immense. Quasi tutto ciò che i candidati promettono in questo ultimo sprint di campagna elettorale ...