Serie C, rinviata Palermo-Turris: ci sono casi di positività (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nel primo pomeriggio erano risultati positivi dieci componenti del Palermo compreso il tecnico Boscaglia. Negli scorsi minuti è arrivata l'ufficialità della gara rinviata a data da destinarsi tra Palermo e Turris in programma al Barbera nel pomeriggio di oggi. La Lega Pro, attraverso una nota ha evidenziato che "nella considerazione che si è in presenza di un cluster di infetti con una precisa connotazione spazio-temporale" e ha deciso di rinviare la gara per la tutela della salute. Foto: logo C L'articolo Serie C, rinviata Palermo-Turris: ci sono casi di positività proviene da Alfredo Pedullà.

