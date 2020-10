“Primo Piano” – Brachino intervista la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nell’undicesima puntata della rubrica dell’Italpress “Primo Piano”, Claudio Brachino intervista Giorgia Meloni presidente di Fratelli d’Italia. mrv/red “Primo Piano” – Brachino intervista la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nell’undicesima puntata della rubrica dell’Italpress “Primo Piano”, Claudiopresidente did’Italia. mrv/red “Primo Piano” –ladid’Italiasu Il Corriere della Città.

StefanoFassina : Il #Mes è utile soltanto ai giochi di Palazzo di @pdnetwork @ItaliaViva @forza_italia vs @Mov5Stelle e… - VincenzoDeLuca : COVID-19, COLLOQUIO CON IL MINISTRO LAMORGESE: SUBITO 100 MILITARI IN CAMPANIA Leggi la notizia - LaStampa : Candidato sindaco della capitale: «Nelle prossime ore vedrò Zingaretti, troveremo una quadra col Pd». - Italpress : “Primo Piano” – Brachino intervista la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni - FcInterNewsit : Conte in conferenza: 'Orgoglioso di questi ragazzi. La sconfitta del Real? Personalmente non mi fa piacere' -

Ultime Notizie dalla rete : “Primo Piano” Acrobatic Sport, il trampolino per i ginnasti laziali ciociariaoggi.it