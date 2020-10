LIVE Vuelta a España 2020 | Pamplona-Lekunberri in DIRETTA | in quattro prendono margine dal gruppo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA: BASSANO DEL GRAPPA-MADONNA DI CAMPIGLIO 14.34 Intanto primo ritiro di giornata, è quello di Axel Domont (AG2R LaMondiale). Per il francese è anche l’ultimo Grande Giro della sua carriera, avendo annunciato il ritiro pochi giorni fa. 14.32 Iniziata la salita del Puerto de Guirguillano. Juan Felipe Osorio (Burgos-BH), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Julius Van Den Berg (EF Pro Cycling) e Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) hanno 37” su Simon Geschke (CCC Team) e quasi un minuto e mezzo sul. 14.29 Prova ad unirsi ai fuggitivi anche Simon Geschke (CCC Team). 14.27 Tre uomini si portano su Osorio: sono Tim Wellens (Lotto-Soudal), Julius Van Den Berg (EF Pro ...