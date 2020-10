Coronavirus, Crisanti: “Numeri preoccupanti, dimostrano che non si è fatto abbastanza” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “La situazione è sicuramente molto preoccupante, lo dicono i numeri. Anche retrospettivamente guardando a come stavamo a fine giugno e luglio, quando avevamo 150 casi, sicuramente i numeri di oggi dimostrano che non si è fatto abbastanza per consolidare questi risultati. A questo punto rimangono le solite misure restrittive, che speriamo riducano i contagi e che non si arrivi a misure estreme di lockdown”. Lo ha detto a Buongiorno, su SkyTg24, Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova. “Rimane sempre il problema di come consolidare i guadagni fatti riducendo la trasmissione – ha aggiunto -. Una volta ridotta la trasmissione, supponendo di tornare ad avere pochi casi al giorno, quali strumenti abbiamo per tenerli bassi? Altrimenti si continua con questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “La situazione è sicuramente molto preoccupante, lo dicono i numeri. Anche retrospettivamente guardando a come stavamo a fine giugno e luglio, quando avevamo 150 casi, sicuramente i numeri di oggiche non si èabbastanza per consolidare questi risultati. A questo punto rimangono le solite misure restrittive, che speriamo riducano i contagi e che non si arrivi a misure estreme di lockdown”. Lo ha detto a Buongiorno, su SkyTg24, Andrea, ordinario di microbiologia all’Università di Padova. “Rimane sempre il problema di come consolidare i guadagni fatti riducendo la trasmissione – ha aggiunto -. Una volta ridotta la trasmissione, supponendo di tornare ad avere pochi casi al giorno, quali strumenti abbiamo per tenerli bassi? Altrimenti si continua con questa ...

Il microbiologo Andrea Crisanti non crede che a inizio dicembre possano arrivare le prime dosi di vaccino come annunciato da Conte.

