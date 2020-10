Qualcuno salvi il Natale 2 | nuovo trailer italiano del film Netflix con Kurt Russell e Goldie Hawn

Leggi su cineblog

(Di martedì 20 ottobre 2020)ha reso disponibile un nuovissimosottotitolato indiil2 (The Christmas Chronicles 2), sequel diretto da Chris Columbus (Mamma ho perso l’aereo, Harry Potter, Percy Jackson), interpretato dae disponibile in streaming dal 25 novembre. La trama ufficiale: Sono ormai passati due anni da quando i fratelli Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) hanno salvato ile molte cose sono cambiate. Kate ora è un’adolescente cinica e sta trascorrendo controvoglia ila Cancun in compagnia delfidanzato della madre e del figlio di lui, Jack (Jahzir Bruno). Lei non ...