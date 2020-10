Covid, controlli Nas in piscine e palestre (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - A quanto apprende l'Adnkronos Salute sono in corso controlli dei Carabinieri del Nas in piscine, palestre e altre attività per verificare l'attuazione delle misure di contenimento contro Covid-19. Questa estate i Nas si erano concentrati sulle aree turistico-balneari e sulla ristorazione, come è emerso anche dalla presentazione dei risultati dell'operazione Estate Tranquilla. Ora continua l'attività di controllo sulla ristorazione e si è intensificata quella su piscine e palestre. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - A quanto apprende l'Adnkronos Salute sono in corsodei Carabinieri del Nas ine altre attività per verificare l'attuazione delle misure di contenimento contro-19. Questa estate i Nas si erano concentrati sulle aree turistico-balneari e sulla ristorazione, come è emerso anche dalla presentazione dei risultati dell'operazione Estate Tranquilla. Ora continua l'attività di controllo sulla ristorazione e si è intensificata quella su

La prova parallela della corsa rosa - che nulla ha a che fare con il Giro d'Italia e le sue bolle e che vedeva impegnate sette squadre - era stata bloccata in un primo tempo dopo la positività riscont ...

I controlli sono diretti a verificare il corretto funzionamento dei protocolli anti covid negli impianti sportivi ...

