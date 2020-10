"Basta con queste liti da cortili". Massimo Galli sbotta dalla Berlinguer, cosa gli esce di bocca: è serio? (Di martedì 20 ottobre 2020) Con discreta approssimazione, Massimo Galli è l'uomo più presente in tv nelle ultime settimane. E per distacco. Ed ecco che interviene anche a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, la puntata è quella di martedì 20 ottobre. Si parla ovviamente della pandemia, del coronavirus, e Galli non si mostra ottimista, come di consueto: "Dobbiamo cercare di bloccare questa tendenza nelle prossime due settimane. Bisogna fare subito per non dover agire dopo. In alcune regioni c'è la necessità di fare interventi più decisi - rimarca -. L'indicazione è quella di stare a casa il più possibile", sottolinea. Insomma, iò suggerimento è quello di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Con discreta approssimazione,; l'uomo più presente in tv nelle ultime settimane. E per distacco. Ed ecco che interviene anche a CartaBianca, il programma di Biancain onda su Rai 3, la puntata; quella di martedì 20 ottobre. Si parla ovviamente della pandemia, del coronavirus, enon si mostra ottimista, come di consueto: "Dobbiamo cercare di bloccare questa tendenza nelle prossime due settimane. Bisogna fare subito per non dover agire dopo. In alcune regioni c'; la necessità di fare interventi più decisi - rimarca -. L'indicazione; quella di stare a casa il più possibile", sottolinea. Insomma, iò suggerimento; quello di ...

Pontifex_it : «Basta!» (Lc 22,38), dice Gesù quando i discepoli gli mostrano due spade, prima della Passione. “Basta!”: è una ris… - matteosalvinimi : ?? Con i parlamentari della Lega davanti alla sede INPS di Roma: PAGATE LA CASSA! Il modo in cui sono stati trattat… - TNannicini : La sanità???? ha bisogno di altri investimenti per rafforzare servizi territoriali (per tutti) e domiciliari (per i p… - PieriGiulia : Io l'ho detto una settimana fa che Speranza avrebbe voluto uscire con lui. Povera dignità, nemmeno un tradimento in… - benedettofra70 : @marco_gervasoni MA PERCHÉ LO DEFINISCONO VIROLOGO NON LO È!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Basta con attribuire titoli pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta con Trump mette Fauci nel mirino: "Basta con questi idioti" AGI - Agenzia Italia CartaBianca, Massimo Galli sbotta: "Basta con le liti da cortili". Cosa gli esce di bocca: è serio?

Con discreta approssimazione, Massimo Galli è l'uomo più presente in tv nelle ultime settimane. E per distacco. Ed ecco che interviene anche a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su ...

Paese reale disorientato: il peggio non era passato

Anzi, con il passare dei giorni si alza un frastuono di cifre e polemiche ... Per capire la sproporzione tra risorse e bisogni basti questo dato. Abbiamo assunto 33 mila tra medici e infermieri, un ...

Con discreta approssimazione, Massimo Galli è l'uomo più presente in tv nelle ultime settimane. E per distacco. Ed ecco che interviene anche a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su ...Anzi, con il passare dei giorni si alza un frastuono di cifre e polemiche ... Per capire la sproporzione tra risorse e bisogni basti questo dato. Abbiamo assunto 33 mila tra medici e infermieri, un ...