Affido esclusivo: cos’è, cosa comporta e come si richiede (Di sabato 3 ottobre 2020) Affido esclusivo: cos’è, cosa comporta e come si richiede Non sempre tra le coppie sposate permane nel tempo quella serenità che dovrebbe caratterizzare l’unione matrimoniale. Ce lo dicono, d’altra parte, i dati statistici che indicano un costante aumento di separazioni e divorzi in Italia, specialmente a partire dal periodo successivo al lockdown. Insomma, le divergenze tra marito e moglie sono tutt’altro che di rara verificazione pratica, potendo attenere all’incompatibilità caratteriale, oppure a questioni economiche o a questioni riguardanti l’educazione dei figli, ma non solo. Alla luce di questo quadro, vediamo allora di seguito che cosa dice la legge sul tema dell’affidamento ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 3 ottobre 2020): cos’è,siNon sempre tra le coppie sposate permane nel tempo quella serenità che dovrebbe caratterizzare l’unione matrimoniale. Ce lo dicono, d’altra parte, i dati statistici che indicano un costante aumento di separazioni e divorzi in Italia, specialmente a partire dal periodo successivo al lockdown. Insomma, le divergenze tra marito e moglie sono tutt’altro che di rara verificazione pratica, potendo attenere all’incompatibilità caratteriale, oppure a questioni economiche o a questioni riguardanti l’educazione dei figli, ma non solo. Alla luce di questo quadro, vediamo allora di seguito chedice la legge sul tema dell’affidamento ...

_alxbw_ : se sta con te durante la settimana e nel weekend, è un affido esclusivo, non come tutte le coppie #latelierdellemeraviglie - Giulia_v13 : La difficoltà nel provare a rimanere lucida e sufficientemente imparziale nello scrivere un ricorso per un affido e… - doromati78 : Affido esclusivo dei figli. Che cos’è? Quando vi si fa ricorso? - zazoomblog : Affido esclusivo: cos’è cosa comporta e come si richiede - #Affido #esclusivo: #cos’è #comporta - IreneBertuzzi : RT @aibipres: #Affidoesclusivo In una #separazione o in un #divorzio a pagare il prezzo più alto sono sempre i minori dei figli.https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Affido esclusivo Affido esclusivo: come funziona e perché vi si ricorre UniversoMamma Rinuncia alla responsabilità genitoriale: è possibile?

È possibile fare esplicita rinuncia alla responsabilità genitoriale? Come funziona? Facciamo chiarezza parlandone con una specialista.

È possibile fare esplicita rinuncia alla responsabilità genitoriale? Come funziona? Facciamo chiarezza parlandone con una specialista.