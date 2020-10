Juventus-Barcellona | torna la sfida tra Ronaldo e Messi | nuovi stimoli per le due leggende

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Saràcontronei gironi di Champions League. Laha pescato ilnel sorteggio di Ginevra e così si riproporrà latra i due fenomeni di questa generazione, che peraltro nella competizione Uefa più importante manca addirittura dal 2011, nella famosa serata del “Porqué?” di Josè Mourinho. Scontro tra i due campioni inedito, invece, per ovvi motivi, nei gironi: ai tempi del Real Madrid, CR7 non poteva affrontare la Pulce in quanto appartenenti a squadre della stessa federazione, mentre nelle ultime due annate i blaugrana sono sempre stati accoppiati all’Inter. Sarà unada brividi quella tra, il dualismo più importante nel ...