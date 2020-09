Primo dibattito, Biden contro Trump: “Sei il peggiore presidente della storia” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Trump contro Biden. Il Primo dibattito presidenziale americano è stato uno scontro all’arma bianca tra il presidente degli Stati Uniti e il suo sfidante, con attacchi, accuse e interruzioni continue. Corte Suprema, Covid 19, economia e scontri razziali nel Paese hanno visto i due candidati contrapporsi parola dopo parola con Biden che ha marcato la serata con la frase: “Sei stato il peggior presidente della storia”. LEGGI ANCHE > Biden sfida Trump: “Non vedo l’ora arrivi il dibattito” Trump contro Biden, uno scontro senza fine Nel ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 settembre 2020). Ilpresidenziale americano è stato uno sall’arma bianca tra ildegli Stati Uniti e il suo sfidante, con attacchi, accuse e interruzioni continue. Corte Suprema, Covid 19, economia e scontri razziali nel Paese hanno visto i due candidati contrapporsi parola dopo parola conche ha marcato la serata con la frase: “Sei stato il peggiorstoria”. LEGGI ANCHE >sfida: “Non vedo l’ora arrivi il, uno ssenza fine Nel ...

you_trend : ???? #USA2020: sarà stanotte il primo dibattito tra #Trump e #Biden ?? Cosa dobbiamo aspettarci? Il nostro… - you_trend : ???? Stanotte si terrà il primo dibattito tra Donald #Trump e Joe #Biden ? Ma questi dibattiti possono spostare effe… - repubblica : Primo dibattito presidenziale a Cleveland, Gopnick: 'Occhi puntati su Biden. Deve andare all'attacco o Trump lo div… - dettopato : Saggia scelta di Chris Wallace nel non utilizzare il fact-checking in questo primo dibattito. Anche perché altrimen… - repubblica : Il dibattito tra Donald Trump e Joe Biden: sul palco di Cleveland il primo round per la presidenza [aggiornamento d… -