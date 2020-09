Il pediatra che spiega che i bambini non corrono rischi con i tamponi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Giuseppe Mele, presidente della Società italiana medici pediatri (Simpe) spiega che i bambini non corrono rischi con il test del tampone per Il Coronavirus Mele spiega all’Agi: “I tamponi nasali sono fondamentali per delineare il quadro di diffusione, i bambini non corrono alcun rischio particolare se la procedura viene eseguita correttamente”. Nelle passate settimane era diventata virale tra i negazionisti la fake neews che raccontava la storia di un bambino morto dopo il test del tampone, ma il medico rassicura: “I test vengono eseguiti da personale specializzato – spiega l’esperto – per cui non bisogna temere, e stiamo facendo un ottimo lavoro ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Giuseppe Mele, presidente della Società italiana medici pediatri (Simpe)che inoncon il test del tampone per Il Coronavirus Meleall’Agi: “Inasali sono fondamentali per delineare il quadro di diffusione, inonalcuno particolare se la procedura viene eseguita correttamente”. Nelle passate settimane era diventata virale tra i negazionisti la fake neews che raccontava la storia di un bambino morto dopo il test del tampone, ma il medico rassicura: “I test vengono eseguiti da personale specializzato –l’esperto – per cui non bisogna temere, e stiamo facendo un ottimo lavoro ...

