Trans in copertina, la Ferragni è la Madonna: così Vanity Fair omaggia le donne (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Vanity Fair ha deciso di “omaggiare” questa settimana le donne italiane, dedicando a ognuna di loro che valga una monografia un capitolo e un ritratto, rielaborazione grafica di qualche opera d’arte antica, per mano dell’artista Francesco Vezzoli. Ci vuole lo choc (a buon mercato) sennò nessuno parla di te, però ormai “artisticamente” parlando lo scandalo va stancamente solo da una parte. Quindi in copertina per parlare delle donne c’è un Trans – e l’influencer antifa Chiara Ferragni veste nientemeno che l’outift della Madonna. Pagine patinate contro la cultura patriarcale L’artista visuale Francesco Vezzoli ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set –ha deciso di “re” questa settimana leitaliane, dedicando a ognuna di loro che valga una monografia un capitolo e un ritratto, rielaborazione grafica di qualche opera d’arte antica, per mano dell’artista Francesco Vezzoli. Ci vuole lo choc (a buon mercato) sennò nessuno parla di te, però ormai “artisticamente” parlando lo scandalo va stancamente solo da una parte. Quindi inper parlare dellec’è un– e l’influencer antifa Chiaraveste nientemeno che l’outift della. Pagine patinate contro la cultura patriarcale L’artista visuale Francesco Vezzoli ha ...

