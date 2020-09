Covid, “Se continua così a Natale avremo gli stessi casi della Francia”, Merkel lancia l’allarme (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid: l’Europa vittima di una seconda ondata? La Spagna è messa malissimo, in Gran Bretagna dove il premier Johnson si è vantato del senso di libertà ed allegria della sua gente, per ‘scongiurare’ il peggio, si è infine dovuto piegare al coprifuoco, facendo manganellare duramente chi contrario. Merkel: “Arriveremo a Natale con gli stessi contagi che ha la Francia” Negli ultimi giorni poi la Francia ha iniziato a mostrare un’impennata di nuovi contagi ed ora, testimonia la Merkel in persona, anche in Germania è iniziata a salire la preoccupazione per l’alto numero di nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore: 1.192. Numeri inquietanti affiancati inoltre da diversi focolai sorti in diverse aree del ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 settembre 2020): l’Europa vittima di una seconda ondata? La Spagna è messa malissimo, in Gran Bretagna dove il premier Johnson si è vantato del senso di libertà ed allegriasua gente, per ‘scongiurare’ il peggio, si è infine dovuto piegare al coprifuoco, facendo manganellare duramente chi contrario.: “Arriveremo acon glicontagi che ha la Francia” Negli ultimi giorni poi la Francia ha iniziato a mostrare un’impennata di nuovi contagi ed ora, testimonia lain persona, anche in Germania è iniziata a salire la preoccupazione per l’alto numero di nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore: 1.192. Numeri inquietanti affiancati inoltre da diversi focolai sorti in diverse aree del ...

borghi_claudio : Che bello... pure il volo COVID FREE da Fiumicino. Una bella ravanata nel naso prima della partenza, esito dopo mez… - Adnkronos : Covid, De Luca: 'Se contagio peggiora tra 4 giorni chiudiamo tutto' - Noiconsalvini : #SALVINI: 'SE TORNA LA FORNERO GRAVE DANNO, CI OPPORREMO' - cuguao : @repubblica Confidavo nel covid. Ora, anche se ateo, confido in una giustizia divina... perché a questo qui il covid non gli fa un cazzo. - leeoisaclown : @Spaceboyy10 zero paura del covid, penso sia okay farle se poi sei in grado di pagarne le conseguenze in caso succe… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid “Se Neri Marcorè: "Rinascere con l'arte si può" Più di 300.000 turisti in quattro anni grazie a 'Risorgimarche' Fortune Italia