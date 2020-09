Coronavirus, Ricciardi: «Basta con il “liberi tutti”. I contagi sono al limite, non si può più sgarrare» (Di domenica 27 settembre 2020) Da qualche settimana ormai i Paesi europei sono stati colpiti da una crescita esponenziale dei contagi da Coronavirus con numeri che non si verificano da inizio pandemia. L’incremento dei casi ha portato a nuove, severe, misure di contenimento in Francia e Gran Bretagna con lockdown parziali e norme più restrittive sulla vita sociale. Ma anche in Italia «sui contagi siamo al limite». A dirlo in un’intervista al Messaggero è Walter Ricciardi, consulente del governo e membro del board dell’Oms. «Siamo messi meglio rispetto ad altri Paesi come la Francia – dice – perché abbiamo fatto una serie di scelte durante e dopo il lockdown, ma adesso paghiamo l’allentamento della guardia che è avvenuto in ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) Da qualche settimana ormai i Paesi europeistati colpiti da una crescita esponenziale deidacon numeri che non si verificano da inizio pandemia. L’incremento dei casi ha portato a nuove, severe, misure di contenimento in Francia e Gran Bretagna con lockdown parziali e norme più restrittive sulla vita sociale. Ma anche in Italia «suisiamo al». A dirlo in un’intervista al Messaggero è Walter, consulente del governo e membro del board dell’Oms. «Siamo messi meglio rispetto ad altri Paesi come la Francia – dice – perché abbiamo fatto una serie di scelte durante e dopo il lockdown, ma adesso paghiamo l’allentamento della guardia che è avvenuto in ...

