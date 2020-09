Tg Politico Parlamentare | edizione del 25 settembre 2020

Leggi su dire

(Di venerdì 25 settembre 2020) L’Italia e’ stato il primo paese occidentale ad essere duramente colpito dal coronavirus, ma poi ha reagito con forza e ribaltato la curva dell’epidemia con misure basate sulla scienza. L’Organizzazione mondiale della sanita’ promuove il nostro Paese. Il premier Giuseppe Conte in un tweet esprime soddisfazione per il riconoscimento. Mentre in gran parte dell’Europa si avvicina lo spettro di un nuovo lockdown, in Italia “i dati sanitari ed economici sono incoraggianti”, sottolinea il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. A settembre, infatti, cresce l’indice di fiducia dei consumatori e delle imprese.LA PA PENSA DIGITALE, IN ARRIVO LO SPID