Spezia-Sassuolo, le parole di Italiano (Di venerdì 25 settembre 2020) C’è molta emozione e attesa per l’esordio dello Spezia di Vincenzo Italiano. Il club ligure non vede l’ora di scendere in campo e far sognare i propri tifosi, che già sognano una permanenza nella massima serie italiana. Nella gara del Manuzzi ci sarà da battere il Sassuolo di Roberto De Zerbi, collettivo che negli ultimi anni ha dimostrato di giocare un gran calcio. Nella conferenza stampa del prepartita Italiano parte rispondendo alle domande relative all’avversario: “Ci rincontriamo a inizio campionato ma come lo scorso anno hanno il vantaggio di conoscersi e di aver lavorato per più tempo rispetto a noi tutti insieme. Loro è il terzo anno che lavorano in maniera importante, giocano un grande calcio e vanno fatti i complimenti. Quello che mi sento di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 settembre 2020) C’è molta emozione e attesa per l’esordio dellodi Vincenzo. Il club ligure non vede l’ora di scendere in campo e far sognare i propri tifosi, che già sognano una permanenza nella massima serie italiana. Nella gara del Manuzzi ci sarà da battere ildi Roberto De Zerbi, collettivo che negli ultimi anni ha dimostrato di giocare un gran calcio. Nella conferenza stampa del prepartitaparte rispondendo alle domande relative all’avversario: “Ci rincontriamo a inizio campionato ma come lo scorso anno hanno il vantaggio di conoscersi e di aver lavorato per più tempo rispetto a noi tutti insieme. Loro è il terzo anno che lavorano in maniera importante, giocano un grande calcio e vanno fatti i complimenti. Quello che mi sento di ...

SportsbookBTC : Football ? Spezia-Sassuolo Statistical Preview - thiagotruly : @calciopedia 1. Juventus 2. Inter de Milão 3. Milan 4. Atalanta 5. Lazio 6. Napoli 7. Fiorentina 8. Sassuolo 9. Rom… - spezianews : A due giorni all'esordio assoluto dello Spezia in Serie A, ha parlato in conferenza stampa il tecnico Vincenzo Ital… - enricolazzeri : A due giorni all'esordio assoluto dello Spezia in Serie A, ha parlato in conferenza stampa il tecnico Vincenzo Ital… - BrasilSassuolo : RT @SassuoloUS: Il Sassuolo non è mai stato l’avversario di una squadra al proprio esordio assoluto in #SerieATIM in precedenza ?? Su https… -