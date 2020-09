INPS_it : #InpsComunica Oggi a Palazzo Wedekind si terrà la conferenza stampa 'Il #welfare con una nuova identità unica e… - MinLavoro : .@PTridico @INPS_it: questo è un passaggio epocale: 27 milioni di utenti avranno una modalità di accesso ai servizi… - INPS_it : #InpsComunica Passaggio da #Pin e #Spid: si è svolta oggi, a palazzo Wedekind, la conferenza stampa 'Il #welfare co… - divorex82 : RT @INPS_it: #InpsComunica Passaggio da #Pin e #Spid: si è svolta oggi, a palazzo Wedekind, la conferenza stampa 'Il #welfare con una nuova… - FirenzePost : Lo Spid, passaggio epocale per la transizione alla digitalizzazione voluta dalla Ue -

Ultime Notizie dalla rete : Spid passaggio

Il Pin dell'Inps va in pensione e lascia il passo allo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Dal primo ottobre, infatti, l'Istituto guidato da Pasquale Tridico non rilascerà più il Pin come ...Il Pin dell'Inps va in pensione e lascia il passo al Sistema Pubblico di Identità Digitale. Dal primo ottobre, infatti, l'Istituto guidato da Pasquale Tridico non rilascerà più Pin come credenziale di ...