Il Cardinale Becciu ha preso 300 mila euro dall’obolo di San Pietro e li ha dati al fratello

(Di venerdì 25 settembre 2020) Pesanti accuse per dirottamento di denaro gravano sulAngelo. Papa Francesco lo invita a dimettersi ma il religioso difende il suo operato. Accuse molto pesanti quelle che pendono sul capo di uno dei più fedeli e solerti collaboratori del Papa degli ultimi anni, ilAngelo: il religioso è stato infatti … L'articolo Ilha300dall’obolo di Sane li haalproviene da leggilo.org.

(PRIMAPRESS) - ROMA - In una conferenza stampa di oggi 25 settembre, il cardinale Angelo Becciu della Congregazione delle cause dei Santi, ha voluto chiarire la sua posizione circa le dimissioni volon ...Il Papa ha licenziato il cardinale Angelo Becciu. Mano pesante del pontefice nei confronti di chi gestiva le casse del Vaticano. L'ex numero due della Segreteria di Stato è finito sotto inchiesta per ...