ABI | domande a Fondo Garanzia hanno superato 84 miliardi

(Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Ledi finanziamento delle imprese, presentate dalle banche aldiper le PMI,la soglia di 1,1 milioni e quelle fino al tetto di 30 mila euro sono risultate superiori a 900 mila. E’ quanto rileva l’ABI nel consueto aggiornamento giornaliero, che prende in considerazione leeffettuate in corenza con quanto previsto dal Dl Liquidità sino alla data di ieri, 24 settembre 2020. Il valore dei finanziamenti richiesti è quindi cresciuto ancora ed hagli 84di euro (84,43), di cui 17,75di euro relativi ai finanziamenti fino ai 30 mila euro.

