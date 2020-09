Trump e la strategia del sospetto sul voto. Anche la Corte Suprema diventa un'arma (Di giovedì 24 settembre 2020) Dichiarazione dopo dichiarazione, il presidente Usa Donald Trump si sta spingendo sempre più in là nella sua campagna di discredito del voto per posta, quest’anno più diffuso a causa della pandemia. Con un intento che è già realtà: lastricare di dubbi la strada da qui al 3 novembre e allungare l’ombra del sospetto Anche dopo, fino al nuovo anno. Se da mesi il presidente va ripetendo in vari modi che del processo elettorale non ci si può fidare, due bordate nelle ultime ore segnano un’accelerazione. La prima: parlando ai giornalisti alla Casa Bianca, il presidente ha spiegato di voler nominare rapidamente il nono giudice della Corte Suprema perché è possibile che a dover decidere il risultato ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Dichiarazione dopo dichiarazione, il presidente Usa Donaldsi sta spingendo sempre più in là nella sua campagna di discredito delper posta, quest’anno più diffuso a causa della pandemia. Con un intento che è già realtà: lastricare di dubbi la strada da qui al 3 novembre e allungare l’ombra deldopo, fino al nuovo anno. Se da mesi il presidente va ripetendo in vari modi che del processo elettorale non ci si può fidare, due bordate nelle ultime ore segnano un’accelerazione. La prima: parlando ai giornalisti alla Casa Bianca, il presidente ha spiegato di voler nominare rapidamente il nono giudice dellaperché è possibile che a dover decidere il risultato ...

