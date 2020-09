Ministro Speranza: «Riapertura stadi? Priorità alla scuola» (Di giovedì 24 settembre 2020) Roberto Speranza ha parlato della Riapertura degli stadi in Italia: le dichiarazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha parlato ai microfoni di Rai Radio2 della Riapertura degli stadi in Italia. «La scuola è una priorità assoluta. Non credo, lo dico con tutto il rispetto e da grande tifoso, che gli stadi abbiano la stessa priorità. Anch’io sono un appassionato di calcio e vorrei riportare mio figlio allo stadio dove siamo abbonati, in tribuna Tevere per seguire la Roma, ma voglio prima di tutto che mio figlio vada a scuola, che possa incontrare i suoi compagni e gioire dei momenti di socializzazione che la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Robertoha parlato delladegliin Italia: le dichiarazioni deldella Salute Robertodella Salute, ha parlato ai microfoni di Rai Radio2 delladegliin Italia. «Laè una priorità assoluta. Non credo, lo dico con tutto il rispetto e da grande tifoso, che gliabbiano la stessa priorità. Anch’io sono un appassionato di calcio e vorrei riportare mio figlio alloo dove siamo abbonati, in tribuna Tevere per seguire la Roma, ma voglio prima di tutto che mio figlio vada a, che possa incontrare i suoi compagni e gioire dei momenti di socializzazione che la ...

