Fit Cisl | film già visto | trasporto pubblico romano in tilt

(Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – “Ieri, a causa del maltempo, abbiamo assistito all’ennesima paralisi della mobilita’ della Capitale: in epoca post Covid, con l’emergenza ancora in atto e i numeri dei contagi in crescita, non possiamo permetterci di rivivere il solitogia’.” “Il periodo estivo, cosi’ come quello del lockdown, sono stati occasioni perse, perche’ potevano essere il momento giusto per recuperare il debito manutentivo delle strade e degli stessi mezzi.” “Serve un’adeguata pianificazione sulla mobilita’ e sulle partecipate dei Trasporti e dei rifiuti nella Capitale: insieme all’efficienza, va garantita la sicurezza e salute dei cittadini e il giusto distanziamento sociale”. Cosi’ il Segretario Generale della Fit-del Lazio, Marino ...