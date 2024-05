Prima Categoria Giorgio Latini non sarà più l’allenatore del Borghetto

Luchetta dal Borgo al…Borghetto: con lui anche il direttore sportivo - Luchetta dal Borgo al…Borghetto: con lui anche il direttore sportivo - PRIMA CATEGORIA - Dopo nove anni il tecnico e il Borgo Minonna si salutano. Lo seguirà Stefano Senesi È già iniziato il tam tam delle panchine nel girone B di Prima Categoria. Il primo a inaugurarlo ...

Top Manager Reputation: nel Food & Retail aprile conferma il podio per Scocchia, Ferrero e Farinetti - Top Manager Reputation: nel Food & Retail aprile conferma il podio per Scocchia, Ferrero e Farinetti - Ad aprile leadership (43%) e ESG (32%) sono i principali driver di posizionamento nella Top Manager Reputation (www.topmanagers.it), l’Osservatorio permanente di Reputation Manager che da oltre dieci ...

Ritoccàti, dal 6 maggio al via la quarta stagione su Sky e in streaming su Now - Ritoccàti, dal 6 maggio al via la quarta stagione su Sky e in streaming su Now - La quarta stagione di Ritoccàti sarà dal 6 maggio da lunedì a venerdì alle 17.40 su Sky Uno, anche su Sky Serie, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand.