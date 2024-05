Il Taranto passa il turno dei playoff - festa allo Iacovone

(Di martedì 7 maggio 2024) Ildi Capuano pareggia 0-0con il Latina eil primodegli spareggicon in palio la promozione in serie B. La squadra di mister Capuano, davanti a quasi...

Per cause da dettagliare l’ auto condotta da una donna è finita fuori contro llo ed ha terminato la sua corsa contro il gazebo di una pizzeria . Incidente in serata a Taranto , viale Unicef. Sono rimasti feriti , non gravemente, un lavoratore ed un ...

Taranto, 0-0 allo Iacovone con il Latina. Rossoblù avanti nei play off - taranto, 0-0 allo Iacovone con il Latina. Rossoblù avanti nei play off - Nel finale la gara si infiamma. Prima un colpo di testa di Mastroianni viene respinto da Vannucchi, poi un pallonetto di Orlando termina alto. Il Latina chiude con cinque attaccanti ma non basta, il ...

Il Taranto soffre ma passa il turno - Il taranto soffre ma passa il turno - Il taranto passa al secondo turno dei playoff e può continuare a coltivare il sogno della promozione in serie B grazie allo 0-0 di stasera allo stadio Iacovone con il Latina.

Serie C playoff, Taranto-Latina 0-0. Ionici al secondo turno - Serie C playoff, taranto-Latina 0-0. Ionici al secondo turno - I laziali hanno chiuso in avanti me il taranto ha alzato il muro e ha difeso il risultato. Termina 0 a 0 e, in virtù del miglior piazzamento in campionato, passa il taranto che nel prossimo turno ...