Playoff Serie C 2023 2024 | Pescara-Juventus al secondo turno Eliminato il Crotone nel girone C

(Di martedì 7 maggio 2024) Va in archivio il primodella fase a gironi deidi. NelA l’Atalanta U23 (5ª in campionato) batte 3-1 il Trento (10° in campionato) in rimonta. I bergamaschi vanno sotto dopo soli sei minuti con la rete di Spalluto in contropiede. Al 14’ arriva la reazione dei nerazzurri, che trovano il pareggio con il settimo gol in stagione di Cisse. La partita gira nel finale di prima frazione. In pieno recupero, Bonfanti incorna su angolo di Capone e porta avanti l’Atalanta al 48’.tempo a ritmi piuttosto bassi, con la Dea in gestione e il Trento incapace di creare difficoltà alla retroguardia della squadra di Francesco Modesto, che all’82’ chiude i conti con il gol di Jimenez. Nel prossimol’Atalanta dovrà ...

I risultati di tutte le partite dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di Basket . Comincia lo spettacolo della post season della Serie cadetta, con sedici squadre rimaste in corsa per guadagnarsi uno dei due posti disponibili nella prossima Serie A1. ...

Nel primo turno playoff di girone C del campionato di Calcio di serie C le squadre pugliesi hanno entrambe pareggiato. Entrambe sono qualificate al secondo turno, in programma sabato 11 maggio. Audace Cerignola-Giugliano 1-1, Taranto-Latina ...

Proseguono i Playoff di Serie A2. RISULTATI TABELLONE E ACCOPPIAMENTI Cantù non sbaglia e batte 84-67 Cividale in casa e si porta 2-0 nella Serie confermando il fattore campo. Sono 16 a testa per Hickey e Youg. Bene anche Burns (15 punti+9 ...

Playoff Serie C | Delpupo non basta al Pontedera, colpo Rimini - playoff serie C | Delpupo non basta al Pontedera, colpo Rimini - Primi verdetti nei playoff di Lega Pro. Mantova, Cesena e Juve Stabia, capolista dei tre gironi della terza divisione, hanno già un posto assicurato – tramite promozione diretta – nella serie B ...

TJ - JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO 2-0 - Damiani chiude il match. Il sogno playoff dei bianconeri continua. Sabato la sfida a Pescara - TJ - JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO 2-0 - Damiani chiude il match. Il sogno playoff dei bianconeri continua. Sabato la sfida a Pescara - 22:38 - Nel prossimo turno dei playoff la Juventus Next Gen affronterà il Pescara. La squadra abruzzese avrà 2 risultati su 3 a favore. 90+8 - Finisce la partita 90+7 ...

Adesso sarà Pescara-Juventus Next Gen: data e regolamento - Adesso sarà Pescara-Juventus Next Gen: data e regolamento - Semifinali il 28 maggio e il 2 giugno. Finalissime per l’accesso in serie B il 5 e il 9 giugno. REGOLAMENTO - Nel secondo turno di playoff del girone, alle 3 squadre vincitrici degli incontri del ...