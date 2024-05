Eurovision - Eric Saade si esibisce con kefiah al polso | violato il regolamento

(Di martedì 7 maggio 2024) La prima serata dell’Song Contest, festival internazionale di musica, ha già la sua polemica. Gli organizzatori hanno criticato il cantante svedese, il cui padre è palestinese e che quest’anno non concorre, per la sua decisione di indossare unaaldurante la sua esibizione in apertura della prima semifinale del concorso in corso a Malmo, in Svezia. Laè un copricapo tradizionale della cultura araba e mediorientale e attualmente è un simbolo o un capo spesso usato nelle proteste anti-israeliane. «è ben consapevole delle regole che si applicano quando si sale sul palco dell’Song Contest. Pensiamo che sia triste che usi la sua partecipazione in questo modo», ha dichiarato il ...

