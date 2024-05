La DelFes piazza il riscatto - battuta la Rucker | serie playoff riaperta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCinque punti di final di Miha Vasl in un finale di partita decisamente incandescente regalano la vittoria alla, che sbancano Conegliano 76-74. Gli irpini riportano lain parità, soprattutto potrebbero consentire alla squadra di coach Alessnadro Crotti di ribaltare il fattore campo. Venerdì al PalaDelMauro alle 20.30 c’è gara tre, un match nel quale la compagine irpina potrà portarsi eventualmente sul 2-1 e chiudere ipoteticamente i giochi in gara 4. La, come dimostra anche il match giocato a Conegliano, è equilibrata, le squadre si equivalgono. Avellino ha saputo trovare però le linee guida, che aveva smarrito in gara uno. La difesa resta il marchio di fabbrica degli irpini, che concedono 31 punti nei primi due quarti ai padroni di casa andanda al riposo avanti 45-31. Ad inizio ripresa la ...