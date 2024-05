Troppi scalatori sulla stessa parete: alpinisti bloccati per oltre un’ora in bilico a causa della fila - troppi scalatori sulla stessa parete: alpinisti bloccati per oltre un’ora in bilico a causa della fila - Sono le incredibili scene alle quali si è assistito lo scorso fine settimana in cina e che hanno scatenato una valanga di polemiche nel Paese asiatico. I fatti sul monte Yandang, a Wenzhou, nella ...

In Francia Xi Jinping deve difendere le sue auto elettriche - In Francia Xi Jinping deve difendere le sue auto elettriche - Il presidente cinese è in visita in Europa per la prima volta in cinque anni, e dovrà affrontare le accuse europee di concorrenza sleale nel settore, e le minacce di dazi e contromisure ...

La Cina fa sul serio con la Luna - La cina fa sul serio con la Luna - La missione Chang'e 6, partita per portare per la prima volta sulla Terra un pezzo della faccia nascosta, dice molto delle ambizioni spaziali del governo cinese e delle future sfide con gli Stati Unit ...