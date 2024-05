Basket - Pielle-Imola 89-80 Allungo prezioso nella serie 2-0

(Di martedì 7 maggio 2024) Livorno, 7 maggio 2024 - Una vittoria di inestimabile valore quella della, che in gara-2 stende l’Andrea Costa89-80. Un successo non largo, peraltro maturato nell'ultimo quarto di una partita sempre sul filo del rasoio come regola vuole quando si respira l’aria rarefatta dei playoff, ma pesantissimo. Adesso la Caffè Toscano conduce 2-0 ladi quarti di finale per l’A2. E già venerdì in terra emiliana può chiudere la. Clamorosa la prestazione di Chiarini, ancora una volta vero trascinatore e giocatore clutch nel roster a disposizione di Marco Cardani. Per l’argentino, 28 punti a referto con 10/13 dalla media distanza. Laganà, Campori e Pagani gli altri giocatori in doppia cifra., le foto STARTING FIVE PL: ...

