Risultati Playoff Serie C | avanti le U23 e il Taranto - colpo Rimin - fuori il Crotone

(Di martedì 7 maggio 2024) Inizio scoppiettante per il primo turno deidiC. Come da pronostico, visto che in caso di parità a passare il turno è la squadra con la miglior classifica in regular season, il fattore campo gioca un ruolo determinante già dalle sfide andate in scena questa sera. Lo sfruttano l’Audace Cerignola, il Pescara e ilche pur pareggiando i rispettivi match passano il turno. Vittorie comode per le tanto osteggiate Atalanta U23 (3-1 al Trento) e Juventus U23 (2-0 all’Arezzo).il, battuto dal Picerno per 2-0. Successo casalingo anche per Legnago Salus (1-0 sulla Lumezzane) e Giana Erminio (3-0 alla Pro Vercelli). Unicoesterno quello deli che batte 0-1 il Gubbio. Idel primo turno dei ...

Nel primo turno playoff di girone C del campionato di Calcio di serie C le squadre pugliesi hanno entrambe pareggiato. Entrambe sono qualificate al secondo turno, in programma sabato 11 maggio. Audace Cerignola-Giugliano 1-1, Taranto-Latina ...

Tempo di lettura: 2 minutiCinque punti di final di Miha Vasl in un finale di partita decisamente incandescente regalano la vittoria alla DelFes , che sbancano Conegliano 76-74. Gli irpini riportano la serie in parità, soprattutto potrebbero ...

Proseguono i Playoff di Serie A2. RISULTATI TABELLONE E ACCOPPIAMENTI Cantù non sbaglia e batte 84-67 Cividale in casa e si porta 2-0 nella Serie confermando il fattore campo. Sono 16 a testa per Hickey e Youg. Bene anche Burns (15 punti+9 ...

Playoff Serie C | Delpupo non basta al Pontedera, colpo Rimini - playoff serie C | Delpupo non basta al Pontedera, colpo Rimini - Primi verdetti nei playoff di Lega Pro. Mantova, Cesena e Juve Stabia, capolista dei tre gironi della terza divisione, hanno già un posto assicurato – tramite promozione diretta – nella serie B ...

TJ - JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO 2-0 - Damiani chiude il match. Il sogno playoff dei bianconeri continua. Sabato la sfida a Pescara - TJ - JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO 2-0 - Damiani chiude il match. Il sogno playoff dei bianconeri continua. Sabato la sfida a Pescara - 22:38 - Nel prossimo turno dei playoff la Juventus Next Gen affronterà il Pescara. La squadra abruzzese avrà 2 risultati su 3 a favore. 90+8 - Finisce la partita 90+7 ...

Adesso sarà Pescara-Juventus Next Gen: data e regolamento - Adesso sarà Pescara-Juventus Next Gen: data e regolamento - Semifinali il 28 maggio e il 2 giugno. Finalissime per l’accesso in serie B il 5 e il 9 giugno. REGOLAMENTO - Nel secondo turno di playoff del girone, alle 3 squadre vincitrici degli incontri del ...