Borussia Dortmund - Hummels | Siamo vicini al nostro sogno

"Stiamo vivendo delle sensazioni veramente speciali per tutti quelli che sono in questo club. Ora manca un'altra partita da giocare,ssimi al". Lo ha detto il difensore del, Matsdopo il gol vittoria contro il Psg nella semifinale di ritorno che ha regalato ai gialloneri il pass per la finalissima di Wembley, dove affronteranno una tra Real Madrid e Bayern Monaco. Il centrale è stato nominato Player of the Match. Il Panel di Osservatori Tecnici della UEFA ha motivato così la decisione di affidargli il premio: "Blocchi, intercetti, contrasti, respinte e leadership in difesa, oltre al gol, ovviamente".