Il botta e risposta tra Mentana e Gruber

(Di martedì 7 maggio 2024) Clima teso in casa La7, dove in queste ore si sta assistendo a un acceso diverbio tra Lillied Enrico. "Buonasera e benvenuti alle 20:46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo ma, insomma, l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo" ha detto lei in apertura della puntata di lunedì 6 maggio, contestando il collega per il ritardo con cui ha ceduto la linea dopo la fine del Tg La7. Sui social, questa mattina, è arrivata ladi, direttore del notiziario di La7, che ha definito "grevemente sprezzante" il giudizio die ha tirato in ballo i vertici della rete: "Finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai ...