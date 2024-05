Parigi (Francia), 7 maggio 2024 - Nel doppio confronto tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain svettano due numeri: due, come i gol dei tedeschi (all'andata aveva segnato Fullkrug, al ritorno la bandiera Hummels) e sei, come i legni colpiti ...

(Adnkronos) – Il Borussia Dortmund vince 1-0 in casa del Paris Saint-Germain nel ritorno della semi finale di Champions League e si qualifica per la finale , in programma il primo giugno a Wembley, a Londra. Il Borussia, vittorioso 1-0 in casa ...

Scopriamo chi sono i primi dieci Paesi che raggiungono i Big Five e la Svezia nella finale di sabato 11 maggio - Scopriamo chi sono i primi dieci Paesi che raggiungono i Big Five e la Svezia nella finale di sabato 11 maggio - Sono saliti sul palco il britannico Olly Alexander con Dizzy e il tedesco Isaak con la sua Always on the Run. Hanno cantato stasera anche gli svedesi Markus & Martinus, il cui brano con cui ...

Psg-Dortmund 0-1: Hummels porta i tedeschi in finale, Mbappè è sfortunato e colpisce due pali - Psg-Dortmund 0-1: Hummels porta i tedeschi in finale, Mbappè è sfortunato e colpisce due pali - Un solo gol per la vittoria, un risultato aggregato di 2-0, e il Borussia Drotmund è in finale di Champions League. I tedeschi hanno battuto ancora una volta il Paris Saint-Germain che però è stato ...

Champions League - Le pagelle di PSG-Borussia Dortmund 0-1: Hummels epico, Mbappé stecca - Champions League - Le pagelle di PSG-Borussia Dortmund 0-1: Hummels epico, Mbappé stecca - CHAMPIONS LEAGUE - L'MVP della serata è Hummels, autore del gol che vale la finale. Non bene invece Mbappé. Dembélé e Hakimi ci provano, Vitinha sfortunato.