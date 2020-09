Coronavirus | in Campania calano di nuovo i contagi | 195 Nessuno morto e 205 guariti

(Di giovedì 24 settembre 2020) Sono 195 i nuovi casi diemersi nelle ultime 24 ore indall’analisi di 6.027 tamponi. Il totale dei casi diindall’inizio dell’emergenza è 11.102, mentre sono 559.258 i tamponi complessivamente esaminati. L’unità di crisi della Regionecomunica che non si registrano nuovi decessi legati al, con il totale che resta pertanto 457. Sono 105 i nuovi, con il totale deiche diventa 5.488. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Responsabilità di impresa, tutela occupazionale, investimenti e difesa dell’ambiente. In Campania. come in ogni parte del mondo colpito dalla pandemia da coronavirus, occorre ...Se vogliamo tutelare le fasce di popolazione più esposte, perché anziane o affette da patologie cronico-degenerative sarà auspicabile indirizzare le politiche di scelta allocativa delle risorse verso ...